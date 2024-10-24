В ряды ВСУ мобилизуют всех подряд, независимо от желания воевать, возраста и состояния здоровья. Такая армия небоеспособна, поэтому чем идти на передовую, лучше устроить в стране новый Майдан и свергнуть действующую власть, уверен взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Василий Багрий.

«Кидают сразу без разговоров на передок. Им было плевать. Больной он там был, например, хочет он, не хочет воевать. Почему идти? Я не пойму. Лучше сделать опять этот Майдан», - признался пленный.

Багрий отметил, что большинство мужчин не хотят участвовать в боевых действиях, сбегают от представителей военкоматов, однако если их ловят повторно, то бросают туда, где идут активные бои.

Как считает пленный, киевские власти просто уничтожают страну и кидают людей на верную смерть, поэтому Владимира Зеленского необходимо отстранить от управления государством. Василий добавил, что, несмотря на действующие на Украине репрессии, не получится заключить в тюрьмы всех недовольных, невозможно посадить за решетку всех, кто отказывается воевать.

Ранее другой пленный заявил, что отказывается от обмена и хочет остаться в России. Он согласился пойти в ВСУ из мест заключения. При этом реальность оказалась не такой, как ожидалось - на передовую его отправили без толковой подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.