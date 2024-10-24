МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный солдат ВСУ призвал устроить новый Майдан на Украине

Также пленный заявил, что Владимира Зеленского надо отстранить от управления страной.
2024-10-24 10:52:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ряды ВСУ мобилизуют всех подряд, независимо от желания воевать, возраста и состояния здоровья. Такая армия небоеспособна, поэтому чем идти на передовую, лучше устроить в стране новый Майдан и свергнуть действующую власть, уверен взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Василий Багрий.

«Кидают сразу без разговоров на передок. Им было плевать. Больной он там был, например, хочет он, не хочет воевать. Почему идти? Я не пойму. Лучше сделать опять этот Майдан», - признался пленный.

Багрий отметил, что большинство мужчин не хотят участвовать в боевых действиях, сбегают от представителей военкоматов, однако если их ловят повторно, то бросают туда, где идут активные бои.

Как считает пленный, киевские власти просто уничтожают страну и кидают людей на верную смерть, поэтому Владимира Зеленского необходимо отстранить от управления государством. Василий добавил, что, несмотря на действующие на Украине репрессии, не получится заключить в тюрьмы всех недовольных, невозможно посадить за решетку всех, кто отказывается воевать.

Ранее другой пленный заявил, что отказывается от обмена и хочет остаться в России. Он согласился пойти в ВСУ из мест заключения. При этом реальность оказалась не такой, как ожидалось - на передовую его отправили без толковой подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 