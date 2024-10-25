ВС РФ нанесли 42 групповых удара по украинским тылам за неделю

Минобороны России сообщает о том, что за неделю ВС РФ нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками.

В результате ударов, отметили в МО РФ, удалось поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Они обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Кроме этого, была поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха производства и места хранения ударных беспилотников.

Еще в результате ударов российские военнослужащие поразили склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации украинских боевиков - как из ВСУ, так и из националистических формирований. Досталось и иностранным наемникам.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.