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ВС РФ нанесли 42 групповых удара по украинским тылам за неделю

Удары высокоточным оружием и беспилотниками наносились с 19 по 25 октября, отметили в российском оборонном ведомстве.
2024-10-25 13:12:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что за неделю ВС РФ нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками. 

В результате ударов, отметили в МО РФ, удалось поразить объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Они обеспечивали работу предприятий украинского ВПК. 

Кроме этого, была поражена инфраструктура военных аэродромов противника, а также цеха производства и места хранения ударных беспилотников. 

Еще в результате ударов российские военнослужащие поразили склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации украинских боевиков - как из ВСУ, так и из националистических формирований. Досталось и иностранным наемникам.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе Курахово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #Высокоточное оружие #СВО #групповые удары
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