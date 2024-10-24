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В Москве наградили победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

Всего было прислано свыше 1 500 работ более чем от 500 участников из 20 регионов.
2024-10-24 18:11:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном музее Вооруженных сил РФ наградили победителей девятого Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!». Его ежегодно проводит Главное командование Воздушно-космических сил.

Участники из 20 регионов прислали больше 1 500 работ. Они запечатлели красоту и мощь наших боевых самолетов, гарнизонные будни, торжества с участием пилотажных групп, трогательные моменты встреч с ветеранами.

Фотографии посвящены службе в Воздушно-космических силах. Авторы представили на конкурс жюри свое видение о профессионализме военнослужащих, выполняющих свой долг. Лучшие работы Центральный офицерский клуб ВКС представит на выставках по всей России в следующем году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #фотоконкурс #Я служу в ВКС
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