Белоусов: ядерное оружие сможет применяться для защиты Белоруссии

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ госполитики страны в области ядерного сдерживания.

На заседании совместной коллегии российского и белорусского оборонных ведомств в Минске Белоусов указал на возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

«Предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», - сказал министр.

Белоусов уточнил, что госполитика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к сегодняшним реалиям.

Также на заседании коллегии министр отметил, что Россия и Белоруссия завершают подготовку договора о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности двух стран. Глава Минобороны России подчеркнул, что Москва и Минск формируют единое оборонное пространство.