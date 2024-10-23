МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов: ядерное оружие сможет применяться для защиты Белоруссии

Андрей Белоусов отметил, что политика РФ в области ядерного сдерживания адаптирована к новым реалиям.
Андрей Аркадьев 2024-10-23 10:40:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ госполитики страны в области ядерного сдерживания.

На заседании совместной коллегии российского и белорусского оборонных ведомств в Минске Белоусов указал на возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

«Предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», - сказал министр.

Белоусов уточнил, что госполитика России в области ядерного сдерживания была адаптирована к сегодняшним реалиям.

Также на заседании коллегии министр отметил, что Россия и Белоруссия завершают подготовку договора о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности двух стран. Глава Минобороны России подчеркнул, что Москва и Минск формируют единое оборонное пространство.

#армия #белоруссия #РФ #ядерное оружие #минск #Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 