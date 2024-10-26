Над Россией сбили 17 украинских беспилотников

Российские военнослужащие сбили 17 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевики ВСУ предприняли новую террористическую атаку по объектам на территории России. Летательные аппараты уничтожены дежурными средствами ПВО.

«Восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской, три - над территорией Курской и два - над территорией Орловской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ с применением различных средств. Так, 25 октября, над Ростовской областью уничтожили малоразмерный воздушный шар.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.