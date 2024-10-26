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Над Россией сбили 17 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали в том числе в Белгородской и Брянской областях.
2024-10-26 08:45:30
© Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские военнослужащие сбили 17 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что боевики ВСУ предприняли новую террористическую атаку по объектам на территории России. Летательные аппараты уничтожены дежурными средствами ПВО.

«Восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской, три - над территорией Курской и два - над территорией Орловской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ с применением различных средств. Так, 25 октября, над Ростовской областью уничтожили малоразмерный воздушный шар.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Беспилотники ВСУ
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