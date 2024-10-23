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Белоусов заявил, что РФ и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество

Укрепление военного сотрудничества происходит в контексте враждебных действий со стороны НАТО.
Тимур Шерзад 2024-10-23 10:46:33
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях враждебных действий НАТО.

«Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада», - сказал он на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии в Минске. 

Белоусов отметил, что враждебная деятельность НАТО разворачивается прямо у границ Союзного государства России и Белоруссии. 

Андрей Белоусов отметил, что в НАТО в этом году провели серию крупнейших со времен холодной войны учений. Там отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта как с Россией, так и с ее союзниками. 

Глава Минобороны России отметил и увеличение численности коалиционных сил НАТО. Кроме этого, наращивается разведывательная и учебно-боевая деятельность.

Также Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав из-за Украины.

#Россия #армия #белоруссия #НАТО #минск #Андрей Белоусов
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