Белоусов заявил, что РФ и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях враждебных действий НАТО.

«Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада», - сказал он на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии в Минске.

Белоусов отметил, что враждебная деятельность НАТО разворачивается прямо у границ Союзного государства России и Белоруссии.

Андрей Белоусов отметил, что в НАТО в этом году провели серию крупнейших со времен холодной войны учений. Там отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта как с Россией, так и с ее союзниками.

Глава Минобороны России отметил и увеличение численности коалиционных сил НАТО. Кроме этого, наращивается разведывательная и учебно-боевая деятельность.

Также Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав из-за Украины.