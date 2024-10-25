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Путин: в Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ

Все попытки выйти из окружения не увенчались успехом, добавил Владимир Путин.
Андрей Аркадьев 2024-10-25 11:36:05
© Фото: ТРК «Звезда»

В Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам президента, украинская сторона пытается деблокировать окружение своих подразделений в граничащем с Украиной регионе, однако сделать это не получается. Как предполагает Путин, украинские военные в Курской области еще не понимают, что они в окружении, так как стабильное управление войсками потеряно.

Накануне глава государства заявил, что часть подразделений ВСУ оказалась заблокирована в Курской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Также Путин заявил, что в Курской области окружены порядка двух тысяч украинских военных.

Также Верховный главнокомандующий ВС РФ заявил, что РФ не должна расслабляться в ходе ведения спецоперации. Путин подчеркнул, что не стоит обращать внимание на высказывания о якобы усталости Запада от боевых действий.

#армия #ВС РФ #Путин #Курская область #ВСУ
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