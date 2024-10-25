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Экипаж Т-90А расчистил дорогу штурмовикам на Купянском направлении

Координаты цели танкисты получили от расчетов разведывательных беспилотников.
2024-10-25 10:51:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские танки громят украинских боевиков в зоне спецоперации. Так, экипаж Т-90А уничтожил вражеский украинский пункт на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что танкисты вели огонь с закрытой огневой позиции. Они получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Также они постоянно вели корректировку. 

Огневая позиция была подготовлена заранее - прибыв туда, экипаж танка навел орудие и уничтожил не только укрепления опорного пункта, но и личный состав, а также несколько единиц бронетехники. 

Все это позволило российским штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков неприятеля и захватить украинские позиции. 

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-90М уничтожили пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танки #штурмовики #Т-90А #Опорный пункт #Купянское направление
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