Экипаж Т-90А расчистил дорогу штурмовикам на Купянском направлении

Российские танки громят украинских боевиков в зоне спецоперации. Так, экипаж Т-90А уничтожил вражеский украинский пункт на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что танкисты вели огонь с закрытой огневой позиции. Они получили координаты цели от расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Также они постоянно вели корректировку.

Огневая позиция была подготовлена заранее - прибыв туда, экипаж танка навел орудие и уничтожил не только укрепления опорного пункта, но и личный состав, а также несколько единиц бронетехники.

Все это позволило российским штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков неприятеля и захватить украинские позиции.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-90М уничтожили пункт дислокации ВСУ на правобережье Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.