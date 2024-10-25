ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу Курской области

Минобороны России сообщает о предотвращении попытки ВСУ прорваться в Курскую область.
Уточняется, что враг пытался прорываться со стороны украинской границы в направлении населенного пункта Новый Путь.
При этом в ходе провалившейся попытки противник потерял около 15 боевиков. Также российским войскам удалось уничтожить две бронемашины.
Один украинский боевик сдался в плен.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 42 групповых удара по украинским тылам за неделю.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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