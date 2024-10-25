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ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу Курской области

Боевики пытались прорваться с территории Украины в направлении населенного пункта Новый Путь.
2024-10-25 14:01:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о предотвращении попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

Уточняется, что враг пытался прорываться со стороны украинской границы в направлении населенного пункта Новый Путь. 

При этом в ходе провалившейся попытки противник потерял около 15 боевиков. Также российским войскам удалось уничтожить две бронемашины. 

Один украинский боевик сдался в плен. 

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 42 групповых удара по украинским тылам за неделю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #Попытка прорыва #Новый Путь
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