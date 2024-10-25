ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу Курской области

Минобороны России сообщает о предотвращении попытки ВСУ прорваться в Курскую область.

Уточняется, что враг пытался прорываться со стороны украинской границы в направлении населенного пункта Новый Путь.

При этом в ходе провалившейся попытки противник потерял около 15 боевиков. Также российским войскам удалось уничтожить две бронемашины.

Один украинский боевик сдался в плен.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 42 групповых удара по украинским тылам за неделю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.