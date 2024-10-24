Минобороны России заявило, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за сутки была уничтожена пусковая установка ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», - говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 65 человек. Помимо живой силы, противник лишился шести автомобилей, буксируемых орудий Д-20 и «Мста-Б».

Кроме того, в течение суток ВС РФ нанесли удары по украинским аэродромам, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Отличились и силы ПВО. В течение суток удалось сбить шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 77 дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.