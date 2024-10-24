МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС уничтожили переправу через реку Оскол, лишив ВСУ путей снабжения

Российская авиация уничтожил переправу украинских боевиков в районе населенного пункта Купянск-Узловой.
2024-10-24 09:33:53
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения переправы через реку Оскол на западе населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Удар нанесли экипажи ВКС РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате работы российских сил украинские боевики лишились оставшихся путей снабжения в регионе. При этом отмечается, что авиаудар был нанесен с ювелирной точностью.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25. Летчики нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #ВКС РФ #Минобороны РФ #Харьковская область #авиаудар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 