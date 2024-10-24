ВКС уничтожили переправу через реку Оскол, лишив ВСУ путей снабжения

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения переправы через реку Оскол на западе населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Удар нанесли экипажи ВКС РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате работы российских сил украинские боевики лишились оставшихся путей снабжения в регионе. При этом отмечается, что авиаудар был нанесен с ювелирной точностью.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25. Летчики нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов