Пленный украинец отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в РФ

Яков Дорожеченко, попавший в российский плен военнослужащий ВСУ, заявил, что он отказывается от обмена и хочет остаться в России. Видео беседы с ним предоставило МО РФ.
По его признанию, он согласился пойти в ВСУ из мест заключения. При этом реальность оказалась не такой, как ожидалось - на передовую Якова отправили без толковой подготовки.
«Мы для них только зэки, как бы просто расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, чтобы нами эти щели заткнуть», - констатировал Дорожеченко.
Он отметил, что украинское командование не волнует выживание таких солдат.
Также Яков Дорожеченко добавил, что ВСУ пытаются убить своих солдат, которые сдаются в плен.
«Через сутки на передовой я попал в плен. По зданию, где прятался, с украинской стороны велся прицельный огонь», - заявил он.
Дорожеченко предположил, что боевики ВСУ не хотят, чтобы кто-то сдавался в плен, чтобы не раскрылась информация об устройстве украинских позиций или о логистических путях.
Пленный добавил, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, накормили, дали воды и сигарет. Он подчеркнул, что хочет начать новую жизнь в России.
Ранее пленный украинец заявил, что ВСУшников «кидают на мясо» в занятые ВС РФ села.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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