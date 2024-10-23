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Пленный украинец отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в РФ

По словам пленного, командование ВСУ пытается убивать своих же солдат, которые сдаются в плен, чтобы те не раскрыли информацию о позициях и логистике.
2024-10-23 11:08:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Яков Дорожеченко, попавший в российский плен военнослужащий ВСУ, заявил, что он отказывается от обмена и хочет остаться в России. Видео беседы с ним предоставило МО РФ. 

По его признанию, он согласился пойти в ВСУ из мест заключения. При этом реальность оказалась не такой, как ожидалось - на передовую Якова отправили без толковой подготовки. 

«Мы для них только зэки, как бы просто расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, чтобы нами эти щели заткнуть», - констатировал Дорожеченко.

Он отметил, что украинское командование не волнует выживание таких солдат. 

Также Яков Дорожеченко добавил, что ВСУ пытаются убить своих солдат, которые сдаются в плен. 

«Через сутки на передовой я попал в плен. По зданию, где прятался, с украинской стороны велся прицельный огонь», - заявил он. 

Дорожеченко предположил, что боевики ВСУ не хотят, чтобы кто-то сдавался в плен, чтобы не раскрылась информация об устройстве украинских позиций или о логистических путях. 

Пленный добавил, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь, накормили, дали воды и сигарет. Он подчеркнул, что хочет начать новую жизнь в России.

Ранее пленный украинец заявил, что ВСУшников «кидают на мясо» в занятые ВС РФ села.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленные #противник #Яков Дорожеченко
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