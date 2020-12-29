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В ЮВО подвели итоги по разминированию за 2020 год на Северном Кавказе и Закавказье

Тимур Шерзад
13:04 29.12.2020
Извлечено и обезврежено более 5 000 боеприпасов и взрывоопасных предметов.
В ЮВО подвели итоги по разминированию за 2020 год на Северном Кавказе и Закавказье
© Фото: Министерство Обороны России

Озвучены результаты деятельности подвижных групп разминирования Южного военного округа по Северному Кавказу и Закавказью за 2020 год. 

На территории Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Ингушетии, а также Северной и Южной Осетии было обработано более 230 заявок от военкоматов. Всего было извлечено и обезврежено более 5 000 боеприпасов и взрывоопасных предметов. 

Саперы действовали не сами по себе, а в тесной связи с администрациями районов и военкоматами, которые отправляли заявки на разминирование. Местные власти помогали в работах по очистке местности.

Работы по разминированию шли в строгом соответствии с имеющимися стандартами, а вопросам безопасности уделялось первостепенное внимание. Активно применялись друзья человека - собаки минно-разыскной службы. 

Саперы использовали современные средства поиска и обезвреживания боеприпасов и взрывоопасных предметов. В их число входили минные поля, комплекты разведки минных полей, миноискатели, а также средства защиты ОВР-2.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП, эффективными средствами защиты ОВР-2.

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