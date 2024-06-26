Экипажи БМД-4М устроили налет на опорник ВСУ на Ореховском направлении

Экипажи БМД-4М Новороссийского горного соединения ВДВ прикрывают штурмовиков-десантников на Ореховском направлении. Кадры боевой работы новороссийских десантников в зоне спецоперации публикует Министерство обороны России.

Расположение украинского взводного опорного пункта было обнаружено с помощью беспилотника. Для уничтожения противника направили десантников на машинах БМД-4М.

В описании к видео сказано, что экипажи боевых машин, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь. Десантники уничтожили оборонительные позиции. Также киевские формирования понесли потери в живой силе. Поразив цели, бойцы ВС РФ отошли в безопасный район, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ.

БMД-4M - четвертое поколение боевой машины десанта. Оснащена 100-мм и 30-мм пушками, а также 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.