МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи БМД-4М устроили налет на опорник ВСУ на Ореховском направлении

Разведгруппа Воздушно-десантных войск при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ.
2024-06-26 11:59:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи БМД-4М Новороссийского горного соединения ВДВ прикрывают штурмовиков-десантников на Ореховском направлении. Кадры боевой работы новороссийских десантников в зоне спецоперации публикует Министерство обороны России.

Расположение украинского взводного опорного пункта было обнаружено с помощью беспилотника. Для уничтожения противника направили десантников на машинах БМД-4М.

В описании к видео сказано, что экипажи боевых машин, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь. Десантники уничтожили оборонительные позиции. Также киевские формирования понесли потери в живой силе. Поразив цели, бойцы ВС РФ отошли в безопасный район, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ.

БMД-4M - четвертое поколение боевой машины десанта. Оснащена 100-мм и 30-мм пушками, а также 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #БМД-4М #ВСУ #МО РФ #Ореховское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 