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Экипаж БМП-3 уничтожил украинскую пехоту на Ореховском направлении

Экипаж боевой машины пехоты при помощи корректировки с воздуха штатным вооружением боевой машины поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты.
2024-06-27 11:36:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Гвардейский экипаж БМП-3 группировки войск «Днепр» уничтожил пехоту и укрепления ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Министерство обороны России.

Огонь корректировался с воздуха. Экипаж поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты. Безвозвратные потери украинской стороны в живой силе составили до семи человек. Кроме того, на кадрах объективного контроля видно, что среди ВСУшников есть раненые.

На записи видно, что для защиты машины от ударов дронов-камикадзе над башней приварен дополнительный козырек в виде сетки. На конструкцию накинута маскировочная сеть. Вокруг башни установлен противокумулятивный экран.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Экипажи БМП-3 постоянно задействованы в оказании помощи штурмовым группам по зачистке вражеских позиций, подвозе боеприпасов и оперативном поражении выявленных целей противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бмп-3 #МО РФ #СВО
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