Тульские десантники уничтожили натовскую технику под Соледаром

Боевой расчет 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил натовскую технику и скопления живой силы боевиков ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Кадры боевого применения гаубицы публикует Минобороны России.

«Работаем по технике, в том числе западной. Это "Паладины", "Крабы". По пехоте, разбираем блиндажи. Результативность на все 100. Работаем на отлично», - рассказал заряжающий с позывным «Питер».

Артиллеристы ВДВ выполняют задачи по уничтожению укрепленных позиций националистов ежедневно. Главные цели - оборонительные сооружения и пункты управления противника.

«В населенных пунктах основные цели это пехота, расчеты FPV-дронов. Недавно работали по расчету "Бабы Яги". Главное быть внимательным и ответственным. Все зависит от наводчика. Работаем сплоченно, друг друга поддерживаем и понимаем с полуслова», - добавил «Питер».

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы - до пяти выстрелов в минуту.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.