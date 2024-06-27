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Тульские десантники уничтожили натовскую технику под Соледаром

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров, уничтожая укрепленные позиции и бронетехнику боевиков ВСУ.
2024-06-27 06:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил натовскую технику и скопления живой силы боевиков ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Кадры боевого применения гаубицы публикует Минобороны России.

«Работаем по технике, в том числе западной. Это "Паладины", "Крабы". По пехоте, разбираем блиндажи. Результативность на все 100. Работаем на отлично», - рассказал заряжающий с позывным «Питер».

Артиллеристы ВДВ выполняют задачи по уничтожению укрепленных позиций националистов ежедневно. Главные цели - оборонительные сооружения и пункты управления противника.

«В населенных пунктах основные цели это пехота, расчеты FPV-дронов. Недавно работали по расчету "Бабы Яги". Главное быть внимательным и ответственным. Все зависит от наводчика. Работаем сплоченно, друг друга поддерживаем и понимаем с полуслова», - добавил «Питер».

Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы - до пяти выстрелов в минуту.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #гаубица #НАТО #соледар #д-20
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