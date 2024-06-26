«Ярсы» покинули ангары для учений в Иркутской области

Стратегические ракетчики вывели ракетные комплексы «Ярс» на учениях в Иркутской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, расчеты пусковых установок ПГРК совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

Комплексы перемещают на новые позиции. Машины преодолевают расстояния до сотни километров, уточнили в ведомстве.

«Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, на этих учениях стратегические ракетчики отрабатывают противодействие нападению диверсантов и выводят «Ярсы» из зоны химического заражения. Военные тренируются действовать в лесной местности, чтобы научиться обеспечивать максимальную скрытность агрегатам комплексов.

Между тем в школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей «Ярсов». Выпускникам вручили дипломы о среднем техническом образовании и присвоили звание «прапорщик».

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.