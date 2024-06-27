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Расчет «Гиацинта» провел «профилактику» наблюдательного пункта врага

Артиллерист Платон рассказал о поражении высотной башни, упомянув, что там, скорее всего, был украинский наблюдательный пункт. Поэтому башня стала целью для российской артиллерии.
2024-06-27 10:59:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» «Южной» группировки войск уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишет Министерство обороны России, сопроводив сообщение видеокадрами.

Разведчики выявили скрывающуюся пехоту ВСУ, а также наблюдательный пункт в высотной башне. Координаты передали артиллеристам, после чего по противнику открыли огонь.

«Башню поражали. Пришла цель, скорее всего, там был наблюдательный пункт... Возможно, даже камеры какие-то стояли. Башня высокая, поэтому логично, что там может что-то стоять. Стреляли и поразили, попали», - рассказал военнослужащий расчета пушки с позывным Платон.

На записи показано, как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Буксируемая пушка тщательно замаскирована, спрятана в растительности, накрыта ветвями с листьями. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает гильза, после чего ствол возвращается в исходное положение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Гиацинт #СВО
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