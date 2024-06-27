Под Авдеевкой расчеты FPV-дронов поразили украинский опорный пункт

На Авдеевском направлении специальной операции расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Об этом сегодня рассказали Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что операторы FPV-дронов работают совместно с расчетами разведывательных беспилотников. Последние передают координаты цели и ведут контроль попадания.

В зависимости от цели FPV-дрон способен нести осколочно-фугасные, термобарические или кумулятивные снаряды.

Военнослужащие постоянно модернизируют БПЛА и тактику их применения. Напомним, они также приспособились при помощи ударных дронов передавать продовольствие бойцам, находящимся на передовой, если другие пути доставки отрезаны противником.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.