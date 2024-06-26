Штурмгруппы заняли новые рубежи на подступах к Константиновке

Штурмовые группы группировки войск «Восток» из Сахалина заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка Марьинского района ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив видео с боевой работой военнослужащих.

Путь прокладывает танк с катковым минным тралом. При поддержке шквального огня танков и БМП проходит штурм опорного пункта противника. Вражеская оборона в районе Константиновки разваливается под натиском наших штурмовиков. Киевские формирования оказывают очаговое сопротивление, применяют большое количество дронов, пытаясь помешать продвижению российских войск.

«Тактика сменилась. Работаем отдельными штурмовыми группами, небольшим количеством людей», - рассказал командир штурмовой роты с позывным Охотник.

Российские военнослужащие утверждают, что противник не может эффективно противостоять, несмотря на перевес в живой силе в данном районе. По данным Минобороны, взятие Константиновки позволит установить огневой контроль стратегической трассы на Угледар и создать предпосылки к осаде мощного гарнизона украинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.