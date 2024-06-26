Экипажи штурмовиков Су-25 группировки «Центр» поразили пехоту врага

Штурмовая авиация ВКС России продолжает бить противника. Экипажи Су-25 группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту и живой силе врага в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что авиаудар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Они были выпущены по координатам, которые предоставил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись обратно на аэродром. Полет прошел в штатном режиме.

Летчик Александр заявил, что самолеты выходили к цели на предельно малой высоте, а при пуске ракет применялось кабрирование. На отходе самолеты ушли под нижнюю границу зоны облучения ПВО и отстреляли тепловые ловушки.

«По данным с пунктов наблюдения и наведения было передано, что цели сегодня поражены в полном объеме», - подчеркнул он.

В МО РФ добавили, что в результате удара была уничтожена живая сила неприятеля и его специальная техника.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35М группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.