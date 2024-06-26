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Снайперы сбили украинский FPV-дрон на Херсонском направлении

В Минобороны России уточнили, что неприятельский беспилотник был уничтожен из винтовки ВСС.
2024-06-26 11:12:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские снайперы арктического соединения группировки войск «Днепр» уничтожили украинский FPV-дрон на Херсонском направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

«Ширина русла Днепра на некоторых участках не позволяет работать по живой силе противника. И снайперы "стерегут небо"», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что ударный беспилотник врага был уничтожен в воздухе уже через пару минут после обнаружения. Он не смог причинить вреда российским военнослужащим, укреплениям и технике. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что снайперы часто работают ночью. Они укрываются специальными пончо, которые защищают их от тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах противника. 

Ранее сообщалось, что российский снайпер заставил врага выстрелить из гранатомета себе под ноги.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #снайперы #беспилотники #Херсонская область #FPV-дрон #группировка войск «Днепр»
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