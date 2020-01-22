На защите воздушных границ: День авиации войск ПВО отмечается в России
День авиации войск противовоздушной обороны, функции которых сейчас выполняют экипажи истребительной авиации, отмечается в Российской Федерации 22 января.
Дежурные силы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа обеспечивают безопасность воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири.
«Ежедневно экипажи истребительной авиации заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к отражению воздушного нападения», - отметили в Минобороны России.
Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.
Помимо боевого дежурства, экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и высокоманевренных истребителей-бомбардировщиков Су-34 проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач: сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.