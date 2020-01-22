Инженеры ликвидировали «цех» по изготовлению мин на учениях под Уфой

Инженеры на учениях в Башкирии ликвидировали «подпольный цех» по изготовлению фугасных мин. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Учения проходили на полигоне недалеко от деревни Алкино. Военнослужащие на бронетранспортерах подъехали к зданию, где по замыслу учений изготовлялись самодельные взрывные устройства. Бойцы проникли в здание и уничтожили находившихся внутри «боевиков».

В ликвидации неприятеля участвовали инженерно-штурмовые подразделения, экипированные в модульные комплекты ОВР-3Ш. Комплекты состоят из металлических, пластиковых и керамических плит, покрытых арамидной тканью, и обеспечивают высокую защищенность личного состава от осколков при срабатывании взрывного устройства.

У КПП под автомобилем военнослужащие обнаружили взрывное устройство. С помощью робота-сапера «Кобра» боеприпас переместили в безопасную зону и уничтожили.