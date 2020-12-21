Шойгу сообщил, что жильем обеспечены более 111 тысяч военнослужащих

В течение года на высоком уровне поддерживались темпы обеспечения военнослужащих жильем. Всего его получили более 111 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При этом сохранился плановый режим обеспечения постоянным жильем. Его получили около шести тысяч человек. Более 11 тысяч военнослужащих по накопительно-ипотечной системе реализовали свои права на жилье в 2020 году.

Ежегодно на 10-11% увеличивается количество военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тысяч человек.