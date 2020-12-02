90 семей военнослужащих в Чеченской Республике получили новые квартиры
Квартиры уже обеспечены инфраструктурой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В военном городке Ханкалинского гарнизона обеспечено жильем 90 военнослужащих - мотострелков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Квартиры полностью подготовлены к полноценному проживанию - на месте уже имеется бытовая техника и вся необходимая мебель. Квартиры также обеспечены инфраструктурой - школой, детским садом, детскими и спортивными площадками.