Замминистра обороны Фомин провел переговоры со своей коллегой из Франции
Алис Гиттон и Александр Фомин встретились во Франции 21 января.
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел консультации с начальником Главного управления международных отношений и стратегии министерства ВС Франции Алис Гиттон.
Встреча состоялась 21 января в Париже, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе переговоров были обсуждены пути достижения прогресса в российско-французских отношениях, основанных на доверии. Консультации позволили изучить направления возможного сотрудничества по актуальным вопросам международной безопасности», - рассказали в ведомстве.
Состоявшаяся встреча получит развитие в ходе других мероприятий для продолжения контактов высокого уровня между двумя министерствами, заключили в Минобороны.