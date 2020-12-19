В Минобороны РФ рассказали, на что жители Карабаха жалуются российским военным медикам

Свыше 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в российском полевом госпитале. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха... Всего более 700 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 79 детей», - сообщает МО РФ.

При этом в ведомстве отметили, что лишь за минувшие сутки российские военные медики помогли 95 жителям населенного пункта Чартар. Обратившиеся граждане были осмотрены, а после получили необходимые консультации и рекомендации.

В МО РФ также рассказали, что, как правило, местные жители обращаются с разными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью.

В настоящий момент в составе подразделений МОСН в Карабахе служат свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Позже лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий на этой территории. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются миротворцы Российской Федерации.