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Миротворцы обеспечили безопасное прохождение азербайджанских военных через Лачинский коридор

Андрей Аркадьев
17:35 18.12.2020
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Миротворцы обеспечили безопасное прохождение азербайджанских военных через Лачинский коридор
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение семи автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и обратно. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также отметил, что в места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители.

«За сутки с территории Армении вернулись еще 457 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 41 тысячи беженцев», - сказал Конашенков.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории.

«За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 23 гектара местности и пять километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7800 взрывоопасных предметов», - добавил генерал-майор.

Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 510 телефонных обращений, поступивших по «горячей линии».

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