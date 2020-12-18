Российско-турецкий патруль проверил выведение курдских отрядов в провинции Эль-Хасака
На протяжении всей поездки патруль сопровождают российские вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российско-турецкий патруль проверил выполнение меморандума о выводе курдских отрядов самообороны и их вооружения в провинции Эль-Хасака.
Маршрут совместной бронеколонны - 50 километров. Необходимо осмотреть пять населенных пунктов. На протяжении всей поездки патруль сопровождают российские вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35. Также с воздуха постоянно велась разведка беспилотниками «Орлан-10». Никаких нарушений не обнаружено.