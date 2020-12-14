Армия Космонавт объяснил, какие задачи поможет решить космодром Плесецк Светлана Иванова С космодрома Плесецк можно будет запускать космонавтов на стыковку, развивать совместные международные проекты, включая решение экологических задач. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков оценил перспективы развития космодрома Плесецк. Как рассказал космонавт в комментарии «Звезде», это позволит отснять другую часть территории России. «Перспектива у нас все-таки со станции "Мир". Другие наклонения орбиты с сегодняшнего состояния мало кого из нас радуют. Я имею в виду наклонение в 51 градус. Для России это неинтересно, потому что подспутниковая точка проходит по южным широтам нашей страны, мы можем отснять со станции подспутниковую точку, может отснять около 5 процентов территории России. Сколько лет мы летаем, а свою страну не видели. Космодром Плесецк, как и другое наклонение, тогда мы сможем летать хотя бы над Питером», - пояснил Джанибеков. Космонавт добавил, что с космодрома Плесецк можно будет запускать космонавтов на стыковку, развивать совместные международные проекты, включая решение экологических задач. «Вводить более тяжелые станции. Если работать, когда мы планировали станцию "Мир 2", как раз рассматривали работу с космодрома Плесецк. Космонавтов оттуда запускать на стыковку. И академия наук вместе с центром подготовки были инициаторами этой идеи. Создать международный экологический патруль, чтобы были совместные исследования. Готовили бы космонавтов-экологов. И создана была бы учебная база в центре подготовки», - добавил Джанибеков. Ранее в понедельник, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил произвел пуск «Ангары-А5» космодрома Плесецк в Архангельской области. В расчетное время в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя ракеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика