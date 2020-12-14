Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Космонавт объяснил, какие задачи поможет решить космодром Плесецк

Светлана Иванова
14:13 14.12.2020
С космодрома Плесецк можно будет запускать космонавтов на стыковку, развивать совместные международные проекты, включая решение экологических задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос

Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков оценил перспективы развития космодрома Плесецк. Как рассказал космонавт в комментарии «Звезде», это позволит отснять другую часть территории России.

«Перспектива у нас все-таки со станции "Мир". Другие наклонения орбиты с сегодняшнего состояния мало кого из нас радуют. Я имею в виду наклонение в 51 градус. Для России это неинтересно, потому что подспутниковая точка проходит по южным широтам нашей страны, мы можем отснять со станции подспутниковую точку, может отснять около 5 процентов территории России. Сколько лет мы летаем, а свою страну не видели. Космодром Плесецк, как и другое наклонение, тогда мы сможем летать хотя бы над Питером», - пояснил Джанибеков.

Космонавт добавил, что с космодрома Плесецк можно будет запускать космонавтов на стыковку, развивать совместные международные проекты, включая решение экологических задач.

«Вводить более тяжелые станции. Если работать, когда мы планировали станцию "Мир 2", как раз рассматривали работу с космодрома Плесецк. Космонавтов оттуда запускать на стыковку. И академия наук вместе с центром подготовки были инициаторами этой идеи. Создать международный экологический патруль, чтобы были совместные исследования. Готовили бы космонавтов-экологов. И создана была бы учебная база в центре подготовки», - добавил Джанибеков.

Ранее в понедельник, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил произвел пуск «Ангары-А5» космодрома Плесецк в Архангельской области. В расчетное время в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя ракеты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
11:49 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничных
09:59 В стране и мире
Видео
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
08:50 Армия
Видео
С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
07:53 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках
Популярное
Популярное
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.