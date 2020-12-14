Военные ЦВО провели дезинфекцию Казанского танкового училища

Военнослужащие Центрального округа провели дезинфекцию Казанского высшего танкового училища.

Спецсредствами обработаны аудитории, спортзалы, столовая и места проживания курсантов. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию самолетов военно-транспортной авиации и автобусов после доставки призывников в Восточный военный округ.