Военные ЦВО провели дезинфекцию Казанского танкового училища
Обработаны аудитории и классы для занятий, спортивные залы, столовая, места проживания курсантов.
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Военнослужащие Центрального округа провели дезинфекцию Казанского высшего танкового училища.
Спецсредствами обработаны аудитории, спортзалы, столовая и места проживания курсантов. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию самолетов военно-транспортной авиации и автобусов после доставки призывников в Восточный военный округ.