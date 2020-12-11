Служба операторов научных рот в Костроме попала на видео

Операторы научных рот Военной академии РХБЗ в Костроме рассказали, как именно они разрабатывают костюмы и технические элементы для защиты от биологических отравляющих веществ и что из этого получаются.

Старший оператор Роман Якупов рассказал о своем участии в разработке уникального многоразового защитного костюма для медиков. Он создан из материалов, не пропускающих вирусы и в то же время позволяющих телу дышать.

А ефрейтор Евгений Опарин объяснил выгоды от разработаного в его научной роте приборного комплекса. Он может одновременно определять химическую, радиационную и биологическую угрозы. По сути, это модернизация комплекса, который уже устанавливается на бронемашинах. Только теперь он сможет определять и биологическую компоненту угроз.

Разработали в научной роте и группу устройств для того, чтобы безопасно определить заражение и взять анализ. Этот же прибор должен будет крепиться к коптеру, будет залетать в зону заражения. В случае необходимости ему вслед пошлют еще один коптер, который уже возьмет пробы воздуха и вернется в заданную точку. Не подставляя, таким образом, личный состав од угрозу.