Современной военной техники на вооружении ЦВО стало больше в четыре раза

За последние пять лет в четыре раза выросла доля современной техники на вооружении Центрального военного округа. Об этом рассказал генерал-полковник Александр Лапин, командующий ЦВО.

«За пять лет доля современной военной техники в округе возросла почти в четыре раза. Только с начала текущего года парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, 600 единицами. В течение декабря примем на вооружение еще 250 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане», - заметил командующий округом.

Взять войска ПВО - они освоили новейшие зенитные системы С-400 и комплексы «Бук-М3». Первый зенитно-ракетный полк, перевооруженный на комплекс С-400, заступит на боевое дежурство в Свердловской области уже в декабре.