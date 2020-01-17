Истребители Су-30СМ уничтожили корабль «противника» в Черном море

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ обнаружили и уничтожили корабль условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По замыслу учений, корабль ЧФ, установивший слежение за «вражеским» кораблем, доложил об угрозе в центр управления флота об угрозе применения крылатых ракет.

Пара Су-30СМ, находившаяся в небе, получила координаты корабля условного противника. Экипажи изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель.

В ходе учений оружие не применялось. Летчики отработали заход на боевой курс, прицелились и направили бомбы по заданным координатам.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.