Морпехи приступили к учебно-боевым стрельбам в Крыму

В Крыму на одном из военных полигонов проходят учения с боевой стрельбой. В ходе тренировок морские пехотинцы стреляют из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Военнослужащие учатся поражать статичные и движущиеся мишени на расстоянии от 100 метров до одного километра. Также морпехи проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

Учебно-боевые занятия проходят в рамках интенсивной подготовки подразделений морской пехоты. Всего в занятиях принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники.

АК74М - 5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 года. Был разработан в 1970 году советским конструктором Михаилом Калашниковым, а спустя четыре года принят на вооружение армии СССР. Является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений. Впервые был применен во время войны в Афганистане, далее во всех конфликтах постсоветского пространства. В настоящее время, этот автомат используют большинство стран Восточной Европы, а также и Азии.

Применяемые патроны - 5,45х39; вместимость магазина - 30 патронов; темп стрельбы - 650 выстрелов в минуту; режим стрельбы - одиночный и автоматический; прицельная дальность, 1000 метров.