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Более 25 тысяч беженцев вернулись в Карабах

Андрей Аркадьев
15:40 30.11.2020
При этом за последние сутки с территории Армении вернулись 1 699 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 25 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах благодаря содействию российских миротворцев, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1 699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев. Российскими миротворцами оказана помощь в обеспечении возобновления учебного процесса в школе № 2 города Степанакерта. 27 ноября к учебе вернулись более 400 школьников», - отметил он.

За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения. Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередачи, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.

«За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередачи, 1 200 метров газопровода, более 1 500 метров линий связи и две трансформаторные подстанции», - добавил Конашенков.

Российские саперы продолжают очищать местность от взрывоопасных предметов. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 968 взрывоопасных предметов.

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