Более 10 тыс. военных ЗВО начали интенсивную подготовку на шести полигонах

Свыше 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к интенсивной боевой подготовке на военных полигонах в шести регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Военнослужащие прошли входной контроль, сдали нормативы по одиночной подготовке и приступили к отработкам ведения огня из комплекса вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

Также механики-водители боевой техники будут совершенствовать навыки вождения в условиях труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий на 10 оборудованных авто и танкодромах.

Более 60 тысяч объектов оснащения полигонов в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской и Тамбовской областях позволит расчетам, экипажам и специалистам использовать 100% материально-технической базы и поля родов войск для оттачивания навыков и обучения вновь прибывшего личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных, медицинских и прочих подразделений.

Всего к мероприятиям привлечено свыше трех тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, современные станции и аппаратные связи, артиллерийские системы «Мста-СМ2», «Мста-СМ1», «Мста-С», «Мста-Б», «Акация», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Торнадо-Г».