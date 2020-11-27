Шойгу заявил, что почти все жены военнослужащих РФ получили работу

За последние три года трудоустроены практически все нуждающиеся в работе жены военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За последние три года количество жен военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве, уменьшилось в 94 раза и сейчас эта цифра составляет 88 человек», - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, число детей военных, которым требуются места в дошкольных учреждениях, снизилось с семи тысяч до 257, рассказал министр.

«Таким образом, на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих и определения их детей в детские сады в целом решены», - добавил министр.

Он также призвал продолжать эту работу, чтобы защитники Отечества были спокойны за благополучие своих семей.