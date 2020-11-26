Умер начальник главного управления глубоководных исследований МО РФ Алексей Буриличев

Вице-адмирал Алексей Буриличев, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России умер в военном госпитале в Москве. Ему было 62 года.

Буриличев находился на лечении с подозрением на коронавирусную инфекцию. Смерть наступила вечером в среду, 25 ноября, что стало причиной, не уточняется.

Был удостоен звания Героя России за то, что его подлодка К-461 «Волк» обнаружила в Атлантике новейшую американскую субмарину с баллистическими ракетами и долгое время скрытно сопровождала ее.

С 2005 года Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны, которое занимается исследованиями на глубинах Мирового океана.