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Умер начальник главного управления глубоководных исследований МО РФ Алексей Буриличев

Андрей Аркадьев
10:52 26.11.2020
Его смерть наступила вечером в среду, 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-медицинских кругах.
Умер начальник главного управления глубоководных исследований МО РФ Алексей Буриличев
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Вице-адмирал Алексей Буриличев, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России умер в военном госпитале в Москве. Ему было 62 года.

Буриличев находился на лечении с подозрением на коронавирусную инфекцию. Смерть наступила вечером в среду, 25 ноября, что стало причиной, не уточняется.

Был удостоен звания Героя России за то, что его подлодка К-461 «Волк» обнаружила в Атлантике новейшую американскую субмарину с баллистическими ракетами и долгое время скрытно сопровождала ее.

С 2005 года Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны, которое занимается исследованиями на глубинах Мирового океана.

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