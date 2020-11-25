Полоса препятствий и разведка: как проходят учения минно-розыскных собак

В преддверии зимы кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армим Западного военного округа приступили к тренировкам минно-розыскных собак для отработки навыков в непростых погодных условиях.

Главная задача «бойцов» разных пород и окрасов - разведка местности и поиск взрывоопасных предметов. Условия максимально приближены к реальной боевой ситуации - выстрелы, огонь и дым на полосе препятствий. Служебной собаке трусливой быть нельзя.

«Как мы видим, по опыту современных войн, они проходят в основном в городе, где очень много разрушений. Поэтому такие препятствия подготавливают к тому, чтобы их преодолевать и в любых случаях выполнять свою задачу», - рассказал командир взвода минно-розыскных собак Андруш Галстян.

У каждой собаки есть свой вожатый. Рядовой Никита Крупин познакомился с Зидой всего пять месяцев назад, но довольно быстро добился взаимопонимания. Говорит, что к этим «военнослужащим женского пола» надо найти свой подход и тогда результат будет.

«Я считаю, что девочки-собаки лучше выполняют задачу. У нас есть две собаки мужского пола - они не особо слушаются. Однако к каждому свой подход нужен», - отметил Крупин.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента Павла Кутаренко.