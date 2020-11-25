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Два Ил-76 с военными медиками вылетели в Нагорный Карабах

Андрей Аркадьев
13:24 25.11.2020
В состав медицинского отряда входят врачи, средний и младший персонал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нагорный Карабах из Хабаровска вылетели российские военные медики для оказания помощи местным жителям, сообщает Министерство обороны России.

«Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств», - говорится в сообщении.

Два самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый, уточнили в ведомстве. В состав медицинского отряда входят врачи, средний и младший персонал.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Ранее лидеры Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня по всей линии соприкосновения. Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых.

Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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