Российские миротворцы начали разминирование окрестностей Степанакерта

Метр за метром инженерные разведчики из России исследуют окрестности Степанакерта. За эту высоту шли самые ожесточенные бои, когда противники выбивали друг друга с позиций едва ли не всеми видами оружия: от минометов и танков и авиации. Земля здесь буквально усеяна боеприпасами.

Неразорвавшиеся снаряды группа разминирования загружает в спецмашину и увозит подрывать на полигон подальше от населенных пунктов, чтобы не пугать местных жителей, которые и так натерпелись.

Инженерная разведка работает уже несколько дней. Боеприпасы находят в самых неожиданных местах.

«Могут быть где угодно - в огороде или на детской площадке, также могли не разорваться. Там же если была позиция - военнослужащие ушли, а боеприпасы остались на месте», - говорит командир группы инженерной разведки и разминирования Международного противоминного центра Виталий Мороз.

Бок о бок вместе с инженерными разведчиками под прикрытием бронетранспортера работают саперы кинологи. Иногда собачий нос гораздо чувствительнее металлоискателя. Общими усилиями российских миротворцев уже разминировано пять километров трассы Лачинского коридора. Когда территорию вокруг Шуши зачистят, будет оборудован еще один блокпост, пока их - 23. Поэтому проехать незамеченным из пункта А в пункт Б, провести оружие или свернуть с трассы не получится.

В день по Лачинскому коридору проходит до 400 автомобилей, каждый из которых ведут миротворцы. Если машина прошла один пост, а на другой, по каким-то причинам, не доехала, - военная полиция тут же начинает розыск.

Движение по Лачинскому коридору с каждым днем все интенсивнее, мирная жизнь налаживается и в Степанакерте, в город продолжают прибывать беженцы. На вокзале их встречают родственники. Люди обнимаются, плачут и говорят: можно возвращаться домой, лишь бы миротворцы не уходили, по крайней мере, какое-то время.