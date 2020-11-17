Курсанты Военной академии ВКО «уничтожили» воздушные цели на тренажерах ЗРК

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова курсанты старших курсов отработали поиск, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей, обозначающих средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Курсанты в составе боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций выполняли задачи по своевременному обнаружению пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также крылатых ракет, а также их уничтожение имитированными пусками на тренажере комплекса С-300», - говорится в сообщении.

Вождение радиолокационных станций и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнялось на автодроме и модульном тренажерном комплексе вождения «КамАЗ-5350».

В тренировке также были задействованы девушки-курсанты, выполнявшие задачи специалистов автоматизированных систем управления.

В завершение практических занятий, имитируя смену боевых позиций, расчеты ПВО отработали свертывание радиолокационных станций и подготовку техники к совершению марша.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году.

Система способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «Борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.