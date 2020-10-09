Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Выследить и уничтожить: военнослужащие применили новейшие всесуточные приборы разведки в Приамурье

Андрей Аркадьев
15:51 09.10.2020
Приборы предназначены для распознавания объектов в любое время суток и вне зависимости от погоды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Разведчики Восточного военного округа обнаружили замаскированный командный пункт условного противника и передали его точные координаты штурмовым группам.

Им удалось справиться с задачей благодаря новым всесуточным приборам разведки, которые лишь недавно начали поступать в войска.

Такие приборы помогают не только обнаружить и распознать объекты в любое время суток, даже в сложных погодных условиях. Они определяют координаты, делают фото и видео объекта, а также быстро передают всю эту информацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:43 В стране и мире
Главы МИД России, Армении и Азербайджана начали в Москве переговоры по ситуации в Карабахе
15:17 В стране и мире
Собянин призвал продержаться до вакцинации
14:15 ОПК
Видео
Пробраться в пекло: «Звезда» показала, как выглядит пожарный танк изнутри
14:03 В стране и мире
Видео
Президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке
13:41 В стране и мире
«У большинства не хватит смелости на такое»: в Китае восхитились мужеством корреспондентов «Звезды»
Популярное
Популярное
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Видео
На Ставрополье обрушилась мощная песчаная буря: видео
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Названа главная ошибка при варке картофеля
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.