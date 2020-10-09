Выследить и уничтожить: военнослужащие применили новейшие всесуточные приборы разведки в Приамурье

Разведчики Восточного военного округа обнаружили замаскированный командный пункт условного противника и передали его точные координаты штурмовым группам.

Им удалось справиться с задачей благодаря новым всесуточным приборам разведки, которые лишь недавно начали поступать в войска.

Такие приборы помогают не только обнаружить и распознать объекты в любое время суток, даже в сложных погодных условиях. Они определяют координаты, делают фото и видео объекта, а также быстро передают всю эту информацию.