Танкисты показали мастерство подводного вождения под Челябинском
Подводное вождение - обязательный элемент подготовки механиков-водителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Навыки подводного вождения отработали танкисты на тренировке в Челябинской области. Экипажи друг за другом преодолели 100 метров вброд по реке.
Без визуальных ориентиров, при полном отсутствии видимости танкисты передвигались, ориентируясь по гирополукомпасу, позволяющему определять движение боевых машин под водой.
Форсирование водной преграды без наведения переправы значительно повышает оперативность передвижения бронетехники.