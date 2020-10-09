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Военнослужащие подключились к поискам пропавшего первоклассника под Владимиром

Павел Ремнев
14:39 09.10.2020
Ежедневно более 150 военнослужащих приезжают из части на помощь поисковикам и работают на самых сложных участках.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Военнослужащие подключились к поискам семилетнего мальчика Савелия Роговцева во Владимирской области. Ребенок пропал по дороге домой из школы еще 28 сентября. С тех пор его ищут и днем, и ночью. Прочесывают каждый метр и опрашивают всех, кто хоть мельком мог увидеть школьника в синей куртке и темных брюках.

Пропавшего мальчика ищут военнослужащие Западного военного округа. Курсанты-танкисты прошли уже сотни километров по лесам и болотам. Сегодня еще раз проверяют окраины села Горки.

В первую очередь осматривают заброшенные дома, в буквальном смысле поднимают каждую доску, ищут следы возможного присутствия Савелия Роговцева.

Военные пришли на помощь следователям и поисковикам уже на второй день. Командование откликнулось оперативно, и теперь каждый день около 150 человек приезжают из части ранним утром и работают до позднего вечера.

«Мы работаем вместе с поисковиками, ищем детские вещи, особое внимание обращаем на заброшенные объекты, потому что мальчик мог туда залезть», - рассказывает военнослужащий Илья Сорокин.

На участках с высокой травой военнослужащие выстраиваются в шеренгу - расстояние между бойцами минимальное, - идут медленно, осматривают тщательно. Военные работают на самых сложных для поиска участках.

Первоклассник Савелий Роговцев пропал 28 сентября, вышел из школьного автобуса на остановке. До дома оставалось пройти около 200 метров по оживленной улице, но родители мальчика так и не дождались.

Валентина Наумова в тот день встречала из школы внука - он вышел из автобуса вместе с Савелием. Мальчики даже договорились вместе погулять, как только сделают домашнее задание.

«Кирюша спрашивает про того мальчика, а он не приходил. У нас раньше не было такого», - говорит Валентина Наумова.

В поселке работают следователи. Возможно, мальчик был похищен. Возбуждено уголовное дело, его под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Прошло уже 11 дней, но никто не теряет надежды. Поисковики говорят, что в их практике были случаи, когда людей находили значительно позже.

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