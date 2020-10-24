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«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»

Виктория Ивашечкина
08:44 24.10.2020
До конца 2020 года корабль должен вернуться в состав Тихоокеанского флота.
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
© Фото: Минобороны РФ

Американское издание The National Interest оценило российский фрегат «Маршал Шапошников». Эксперты назвали его «вооруженным до зубов множеством новых ракет».

Американское издание пишет, что фрегат поступил на вооружение ВМФ России как большой противолодочный корабль. Его модернизация состояла из установки унифицированных корабельных пусковых установок для ракет «Калибр», что повысило его боевые возможности и позволило квалифицировать его как фрегат.

В июле этого года «Маршал Шапошников» начал свои первые ходовые испытания после ремонта. До конца 2020 года корабль должен вернуться в состав Тихоокеанского флота. При этом американское СМИ указывает, что фрегат уже показал себя боеспособным кораблем.

Напомним, «Маршал Шапошников» - это большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова.

Ранее сообщалось, что модернизированный фрегат вышел на второй этап заводских испытаний в Японское море.

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