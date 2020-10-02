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Прицельный огонь: в Мурманской области прошел чемпионат по тактической стрельбе

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
18:53 02.10.2020
Участники соревнований использовали пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На полигоне бригады морской пехоты Северного флота завершился чемпионат по тактической стрельбе. Соревнования прошли в поселке Спутник Мурманской области.

На чемпионате счет шел на секунды. Вначале едва видные глазу десять мишеней надо было поразить одиночными выстрелами, забрать ценный груз и, несмотря на тяжесть, также быстро доставить к финишу.

Соревнования напоминали поле боя, где время драгоценнее всего. Ведущая роль отдавалась высокоточной стрельбе, когда выстрел попадает прямо в цель.

Штрафные баллы начислялись за каждый промах. В случае нарушения требований безопасности участникам грозила дисквалификация, но такого на полигоне не было.

В соревнованиях участвовала элита российских силовых структур - 14 команд. Лучшие результаты продемонстрировали сотрудники регионального отряда специального назначения УФСБ по Мурманской области «Косатка».

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