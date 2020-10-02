Осетинские пироги и русский каравай: в ЮВО встретили военных после «Кавказа-2020»

В Северной Осетии встретили военнослужащих, вернувшиеся с полигона Капустин Яр в Астраханской области после масштабных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Колонна техники из 255 машин преодолела свыше 800 километров и прибыла во Владикавказ. Военнослужащих встретили родные и близкие, командование и местные власти, добавили в пресс-службе.

«Начальник штаба 58-й общевойсковой армии генерал-майор Денис Лямин поздравил личный состав с успешным выполнением учебно-боевой задачи», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие возложили цветы к одному из знаковых памятников в истории сражений Великой Отечественной войны - монумент узащитникам Эльхотовских ворот.

Встречали военных очень тепло, по-дружески. Им преподнесли русский каравай и осетинские пироги.